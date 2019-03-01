Севастополь в лидерах по уровню трудоустройства в России

Севастополь занимает лидирующие позиции среди российских регионов по качеству и доступности услуг в сфере занятости населения в 2018 году.

Министерство труда Российской Федерации определило, что Севастополь занял 4 место среди 86 субъектов РФ по уровню доступности службы занятости населения.

Также по показателю «доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности закончивших профессиональное обучение граждан» служба занятости города заняла и вовсе 1 место.

- Севастополь также занял третью позицию среди других регионов и в обеспечении финансирования мероприятий активной политики, что позволяет обеспечить высокий уровень качества и доступности государственных услуг в регионе, - сообщает пресс-служба правительства города-героя.

Объектами мониторинга стали государственные услуги в области содействия занятости населения - в том числе общая ситуация на рынке труда. Также оценивались качество и доступность государственных услуг в области содействия занятости населения, имиджевые характеристики органов службы занятости.

В отчете Минтруда отмечается, что показатели деятельности службы занятости свидетельствуют о востребованности государственных услуг, оказываемых севастопольцам и работодателям города.