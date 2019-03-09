2019-03-09T15:25:03+03:00
Общество

Симферопольцы празднуют Масленицу-2019: много блинов, шахматные турниры и театр на ходулях

"Комсомолка" побывала в центре народных гуляний [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Настоящие хозяюшки потчевали горожан блинами и другой выпечкойНастоящие хозяюшки потчевали горожан блинами и другой выпечкойФото: Виталий ПАРУБОВ
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Масленичная неделя завершается. В парке имени Тренева 9 марта для симферопольцев подготовили насыщенную развлекательную программу - шахматные и футбольные турниры, костюмированное представление театра на ходулях и другие мероприятия.

Чего только здесь нет: и блины, и сосиски в тесте, и бублики Фото: Виталий ПАРУБОВ

Чего только здесь нет: и блины, и сосиски в тесте, и бубликиФото: Виталий ПАРУБОВ

Также в парке обустроили площадку для тех, кто хочет полакомиться блинами с разными начинками.

Симферопольцы и гости города будут гулять до 17.30.

Симферопольцы переместились в сказку "Алиса в стране чудес" Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы переместились в сказку "Алиса в стране чудес"Фото: Виталий ПАРУБОВ

Праздничная программа продолжится 10 марта. В Детском парке Симферополя организуют народные гуляния, игры и танцы, а также хороводы и сжигание чучела как символа уходящей зимы.

Желающие устраивали шахматные турниры Фото: Виталий ПАРУБОВ

Желающие устраивали шахматные турнирыФото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, масленичные мероприятия начались в Крыму с 6 марта. В школах детсадах прошли тематические часы и утренники, а в Симферопольской школе искусств открылась выставка работ, посвященная Масленице.

Актеры на ходулях развлекали детей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Актеры на ходулях развлекали детейФото: Виталий ПАРУБОВ

СПРАВКА "КП"

Масленица - традиционный восточнославянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. В народном календаре Масленица символизирует границу зимы и весны. Даты праздничной недели меняются каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные атрибуты народных гуляний в эту пору - блины и лепешки, чечело, а также вареники, сырники и развлечения.

Юным футболистам тоже было, чем заняться Фото: Виталий ПАРУБОВ

Юным футболистам тоже было, чем занятьсяФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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