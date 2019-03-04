В Севастополе прошла военно-патриотическая выставка «Сирийский перелом»

В Севастополе прошла военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», на которой жители и гости города-героя смогли увидеть трофейное оружие и технику из Сирии.

В город прибыл поезд с трофейным вооружением, изъятом у группировок незаконных формирований в САР.

- Главная идея этой выставки продемонстрировать широким слоям населения то, с чем приходится сталкиваться нашим сирийским товарищам и нашим воинам, которые выполняют боевые задачи в Сирийской арабской республике. Там воюют не простые бандиты, там воюют обученные, оснащенные, экипированные наемники, у которых нет никакого внутреннего содержания. Там никто не воюет за религию, там все воюют за деньги», - отметил заместитель Министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

Он высоко оценил уровень патриотического воспитания молодежи в Севастополе и вручил губернатору города Дмитрию Овсянникову Знак Министерства обороны РФ «За развитие юнармейского движения».

Губернатор в свою очередь отметил важность выставки для понимания роли Вооруженных сил РФ в борьбе с международным терроризмом.

- Мы все знаем, что моряки Черноморского флота в составе Вооруженных сил РФ с честью выполняют поставленные задачи в Сирии, зачастую рискуя собственной жизнью. Выставка «Сирийский перелом» дала жителям нашего города возможность увидеть, каким злом является терроризм, и какие антигуманные методы он использует. Отрадно, что у нас подрастает поколение, в первую очередь, юнармейцев, готовых в любой момент встать в ряды вооруженных сил, встать на защиту нашего любимого города. Я сам во главе севастопольской делегации в январе в рамках визита в Сирию посетил боевой корабль «Адмирал Макаров», который несёт дежурство в Сирии, встретился там с нашими моряками-черноморцами, которые уже через несколько дней вернутся в Севастополь, - рассказал Дмитрий Овсянников.

Сама же выставка вызвала огромный интерес — ее посетило порядка 15 тысяч гостей и жителей Севастополя

Напомним, в середине января текущего года севастопольская делегация во главе с Губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковы посетила с официальным визитом Сирийскую арабскую республику. В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус. Соглашение подразумевает реализацию совместных проектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. В частности, речь идет о запуске перевалки зерна и стройматериалов через Севастопольский морской порт в Сирию, а также о поставках фруктов в Россию.