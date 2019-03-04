2019-03-04T13:53:09+03:00
Общество

Севастопольская спортшкола № 3 сохранит свой олимпийский статус

Это позволит не сокращать зарплаты коллектива и количество тренировок
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Правительства СевастополяФото: пресс-служба Правительства Севастополя
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Севастопольская спортивная школа № 3 по футболу сохранит статус образовательного учреждения «олимпийского резерва», сообщил вице-губернатор города Иван Кусов.

- Школа № 3 останется школой Олимпийского резерва по решению губернатора. Это позволит сохранить и уровень зарплат коллектива, и количество тренировок для ребят, – подчеркнул Иван Кусов.

Проект постановления о приведении названия спортивной школы № 3 в соответствие с рекомендациями Минспорта был внесет на заседании правительства.

- Сейчас, из-за санкций, наши команды по футболу не имеют возможности играть во Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях, играть за сборную России. Именно этот критерий не позволял школе иметь статус «олимпийского резерва». Санкции придуманы не нами, ребята страдать не должны, поэтому на уровне города данный статус сохранится, – заключил Иван Кусов вице губернатор.

Напомним, ранее данное учреждение не вошло в перечень спортивных организаций, утвержденный приказом Минспорта имеющих право на использование в своем наименовании слова «олимпийский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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