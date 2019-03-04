2019-03-04T14:41:29+03:00
Общество

В Севастополе начали подготовку к курортному сезон

Губернатор города дал две недели на разработку плана необходимых мероприятий
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Правительства СевастополяФото: пресс-служба Правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил разработать план подготовки города к предстоящему курортному сезону. На это у чиновников есть две недели.

- Должен быть реализован полный комплекс мероприятий, который включает в себя подготовку общественных пространств, пляжей, дворовых территорий, памятников, нанесение дорожной разметки, проведение субботников, высадку цветов, деревьев, декоративных растений. Необходимо четко придерживаться исполнения плана. Все должно быть сделано так, чтобы мы подошли к сезону в лучшем виде, – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Ответственными за эти мероприятия назначены вице-губернатор Владимир Базаров, директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

Через две недели эти должностные лица подготовят доклад о мероприятиях по подготовке Севастополя к курортному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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