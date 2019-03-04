Губернатор Севастополя встретился с публицистом Александром Прохановым

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с известным российским политиком и публицистом Александром Прохановым.

В ходе встречи они обсудили новый творческий проект писателя — создание документальных фильмов о жизни 13 российских регионов для телеканала «Россия 24».

- Сегодня я пообщался с замечательным человеком – губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, рассказал ему о своем проекте «Русская мечта». В рамках этого проекта я уже посетил тринадцать российских регионов, стараясь показать сущность, духовное наполнение людей, которые в них живут. Для меня приезд сюда является особенно важным, потому что Севастополь – это живое воплощение русской мечты. Это мечта о русской безопасности, русском небесном царстве, о Херсонесе, это великие подвиги, которые были совершены нашими предками - они не достояние музеев или истории, они дают нам возможность быть и существовать. Вот эта «русская мечта» будет положена в основу одного из моих фильмов, - рассказал Александр Проханов.

В свою очередь Дмитрий Овсянников пообещал посодействовать писателю в его проекте.

- Очень рад встрече с вами, потому что вы с особым чувством относитесь к Севастополю и к Крыму, к тем событиям, которые произошли здесь в 2014 году. Ваша позиция вызывает мое искреннее уважение. Я абсолютно разделяю ваше мнение, что Севастополь - это символ русской духовности. Не случайно именно в нашем городе начались исторические события Русской весны, потому что именно здесь люди особенно ощущают все величие русской идеи, - заключил Дмитрий Овсянников