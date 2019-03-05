Паспорт РФ за 10 тысяч долларов: В Ялте ФСБ поймала украинца-мошенника

- Добровольно выдаем денежные средства! - медленно и внятно проговорил сотрудник ФСБ после того, 27-летний гражданин Украины оказался прижат к дверце автомобиля.

Силовики "взяли" в Ялте очередного мошенника. На землю упала солидная пачка банкнот - аж 10 тысяч долларов!

Оказывается, такие деньги заплатил парню другой гражданин Украины, который очень хотел стать россиянином как можно быстрее. А задержанный возьми да и прикинься "решалой" - связи, мол, есть, сделаю, тебе паспорт с двуглавым орлом быстро и качественно, только сумма должна быть соответствующая.

- Не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, задержанный предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее 6 месяцев) оформить российское гражданство. Полученными денежными средствами в размере 10 000 долларов США обвиняемый планировал распорядиться по своему усмотрению, не имея ни возможности, ни намерений в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/695428" frameborder="0"></iframe> В Ялте ФСБ задержала мошенника.Видео: Оперативная съемка

За паспорт РФ мошеннику заплатили 10 тысяч долларов. Фото: скриншот оперативного видео ФСБ

Оказавшись в руках силовиков, предприимчивый гражданин сразу покаялся, полностью признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ).

Суда гражданин Украины ожидает под домашним арестом.

Напомним, в декабре прошлого года 21-летний крымчанин неумело подделал служебное удостоверение сотрудника ФСБ, с его помощью проник к доверчивой женщине в дом и обокрал ее. Вора поймали, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Ловят на полуострове и рыбку покрупнее. Фирма «КрымИнвестПроект» обманом собрала с людей более 17 миллионов рублей, продавая землю в популярных туристических регионах, которая предприятию не принадлежала.

Другие мошенники решили заработать на курортном сборе. В Крыму выплату еще не ввели, а отдельные креативные граждане в 2017 году пытались вымогать у туристов денежки за отдых.

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