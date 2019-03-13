«Они боятся»: В Крыму посмеялись над официальным запретом США признавать полуостров российским

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который запрещает вашингтонской администрации признавать Крым частью РФ. На полуострове уверены: это страх. А вдруг ненароком кто признает?

Напомним, «Закон о непризнании аннексии Крыма» был внесен в Конгресс 16 января и одобрен 12 марта. Он запрещает всем американским государственным учреждениям и ведомствам «предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

- Понятно, что официальная позиция штатов на протяжении пяти лет не меняется, но у людей за эти пять лет сложилось понимание, что Крым - это все-таки часть РФ, и никак по-другому быть не может. С другой стороны понятно, что штаты, принимая подобный закон, боятся, как мне кажется, создания прецедента признания Крыма как части РФ. Именно крымский вопрос является серьезным камнем преткновения в отношениях между США и РФ, - заявил «Комсомольской правде - Крым» депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта никоим образом не повлияет на реальное положение дел в Крыму:

- Какие бы законы штаты не принимали, они никак не повлияют на Россию и Крым, как и на восприятие полуострова на международной арене. Ведь все отдают отчет, что республика - это часть РФ.

В законопроекте также указано, что президенту дается право делать исключения, если он «решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов». Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

- Мы помним позицию Трампа, которую он озвучил в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Тогда американский лидер обещал подумать над вопросом признания Крыма, но сейчас его политическая позиция эволюционировала. Уже понятно, что до конца своей президентской каденции он не признает полуостров российским. Возможно ли, что это когда-то произойдет? Вполне, потому что политический процесс в США развивается совершенно непредсказуемо, - заключил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Крым не боится, а вот незалежной бояться стоит": Как на полуострове прокомментировали возможную провокацию со стороны Украины

Соседнее государство готовится к очередному подстрекательству на российской границе [видео] (подробнее)