В севастопольском Центре занятости прошла ярмарка вакансий для женщин
В Центре занятости Севастополя прошла общегородская ярмарка вакансия для женщин.
Порядка 40 работодателей представили более 100 актуальных вакансий – среди них бухгалтеры, библиотекари, шеф-повара, швеи, воспитатели, учителя и другие профессии.
- В ходе ярмарки свои вакансии предлагали – Детский сад № 116, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя», Городская больница №2, Управление судебного департамента в г. Севастополе, Фонд государственного имущества, ООО «Вкусный Крым», госпиталь Министерства обороны, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Посетители ярмарки вакансий смогли лично пообщаться с работодателями, расспросили о возможности трудоустройства не только на постоянной основе, но и на сезон или на временный работы. Также соискательницы получили подробные консультации от специалистов Центра занятости.
На сегодняшний день женщины составляют более полови от общего числа севастопольцев, состоящих на учете как безработные.
ИСТОЧНИК KP.RU