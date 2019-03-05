В севастопольском Центре занятости прошла ярмарка вакансий для женщин

В Центре занятости Севастополя прошла общегородская ярмарка вакансия для женщин.

Порядка 40 работодателей представили более 100 актуальных вакансий – среди них бухгалтеры, библиотекари, шеф-повара, швеи, воспитатели, учителя и другие профессии.

- В ходе ярмарки свои вакансии предлагали – Детский сад № 116, ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя», Городская больница №2, Управление судебного департамента в г. Севастополе, Фонд государственного имущества, ООО «Вкусный Крым», госпиталь Министерства обороны, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Посетители ярмарки вакансий смогли лично пообщаться с работодателями, расспросили о возможности трудоустройства не только на постоянной основе, но и на сезон или на временный работы. Также соискательницы получили подробные консультации от специалистов Центра занятости.

На сегодняшний день женщины составляют более полови от общего числа севастопольцев, состоящих на учете как безработные.