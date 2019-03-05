2019-03-05T16:41:09+03:00
Общество

Недобросовестных работодателей Севастополя оштрафовали на полмиллиона

За два месяца госинспекция города выявила 192 нарушения трудового законодательства
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Севастополя.Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
Изменить размер текста:

Государственная инспекция труда Севастополя за первые два месяца текущего года восстановила трудовые права 392 работников.

- В ходе проверок выявлено 193 нарушения трудового законодательства на предприятиях, учреждениях и организациях Севастополя, - сообщает пресс-служба правительства города.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности – их оштрафовали на общую сумму в 500 тысяч рублей. Материалы в отношении 11 работодателей передали в суд.

Напомним, накануне в Центре занятости Севастополя прошла общегородская ярмарка вакансия для женщин.

Порядка 40 работодателей представили более 100 актуальных вакансий – среди них бухгалтеры, библиотекари, шеф-повара, швеи, воспитатели, учителя и других профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Овсянников: Воссоединение с Россией дало мощный импульс для развития региона
Накануне годовщины присоединения Крымского полуострова к России губренатор Севастополя рассказал, как преобразился город-герой за 5 лет, и что еще предстоит сделать в будущем
Новости 24
В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер
На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам
В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»
Названы даты дополнительных выходных дней в Крыму
В Керчь на дежурство поступили новые катера Росгвардии
8 марта женщины смогут бесплатно посетить «Херсонес Таврический»
Крымскую «Массандру» хотят продать в 2020 году
В Крыму планируют увеличить штрафы за фальсификат
На балконе ялтинской многоэтажки загорелся мусор
Крымским студентам выплатят по 250 тысяч рублей за работу в селе
В Крыму поймали похитителей сейфов
Погода в Крыму на 5 марта: без осадков и тепло до +13
Керчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство двух женщин
В программу ФЦП хотят включить проект по поставке воды на север Крыма
На въезде в Симферополь восстановили стелу с пчелой
На Ай-Петри легковушка с 8-летним ребенком увязла в снегу
15 тысяч севастопольцев посетили выставку военной техники из Сирии
На пожаре в Черноморском районе погиб человек
Крымчанин может предстать перед судом за незаконный вылов ценной рыбы
В Сакском районе полыхал камыш
Пьяный евпаториец «пошутил» о бомбах в многоэтажке и супермаркете
Погода в Крыму на 4 марта: до +10 и облачно
В Симферополе 4 марта отключат свет на 7 улицах
Житель Симферополя украл бетономешалку