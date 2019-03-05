Недобросовестных работодателей Севастополя оштрафовали на полмиллиона

Государственная инспекция труда Севастополя за первые два месяца текущего года восстановила трудовые права 392 работников.

- В ходе проверок выявлено 193 нарушения трудового законодательства на предприятиях, учреждениях и организациях Севастополя, - сообщает пресс-служба правительства города.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности – их оштрафовали на общую сумму в 500 тысяч рублей. Материалы в отношении 11 работодателей передали в суд.

Напомним, накануне в Центре занятости Севастополя прошла общегородская ярмарка вакансия для женщин.

Порядка 40 работодателей представили более 100 актуальных вакансий – среди них бухгалтеры, библиотекари, шеф-повара, швеи, воспитатели, учителя и других профессии.