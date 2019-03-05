В Севастополь вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров»

В Севастополь после 4-месячного плавания вернулся фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

Экипаж фрегата выполнял задачи ВМФ в Средиземном море, у берегов Сирии, с ноября 2018 года.

Фрегат торжественно встречали дома командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командование надводных кораблей, родственники экипажа.

- Дорогие боевые друзья, волнительный момент встречи. Самый ожидаемый доклад, который может получить командующий флотом, это доклад командира корабля об успешном выполнении задачи, поставленной перед ним. Корабль поставленную задачу выполнил, личный состав здоров, - обратился к морякам Александр Моисеев.

Командующий также поблагодарил личный состав фрегата за вклад в обеспечение безопасности в Средиземноморском регионе.

В свою очередь Дмитрий Овсянников отметил, что в январе побывал на месте базирования фрегата «Адмирал Макаров» в Сирии и был искренне рад видеть, насколько тепло относятся сирийцы к нашим морякам и к нашей стране.

- Наших военных там воспринимают как защитников и освободителей от преступных группировок, а нашу страну и нашего Президента Владимира Владимировича Путина как гарантов мира и благополучия на всем Ближнем Востоке, - подчеркнул губернатор.