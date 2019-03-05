Губернатор Севастополя поздравил женский коллектив школы №32 с наступающим 8 Марта

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников посетил школу №32 имени Л.В. Бобковой и поздравил женский коллектив с наступающим праздником 8 Марта.

- Я уверен, что только дружный сплоченный коллектив может добиться успехов в своем деле. Поздравляя сегодня вас с Международным женским днем, хочу отметить, что ваша профессия одна из самых важных для нашего общества, вы делаете большое дело – даете знания и воспитываете наших детей. Для меня как для отца четверых детей педагоги – это особые люди, которым мы должны быть благодарны за такой нелегкий, но такой важный труд, – обратился к учителям Дмитрий Овсянников.

Глава города напомнил о правительственной премии для поощрения лучших педагогов города и призвал активнее подавать заявки в конкурсе.

- Правительство Севастополя учредило премию для лучших учителей города, в прошлом году – это было 50 человек, в этом году это будет уже 75 человек. Очень надеюсь, что присутствующие здесь педагоги примут участие в конкурсе и добьются успеха. Кроме того, мы вводим стимулирующие выплаты для педагогов, которые своевременно проходят курсы повышения квалификации, – заключил Дмитрий Овсянников.