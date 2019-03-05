2019-03-05T22:48:05+03:00
Общество

В Севастополь из дальнего похода вернулся фрегат «Адмирал Макаров»

На смену ему в Средиземное море отправился «Адмирал Эссен» [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат «Адмирал Макаров»вернулся домой. Фото: инфоотдел ЧФ.Фрегат «Адмирал Макаров»вернулся домой. Фото: инфоотдел ЧФ.
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В городе-герое Севастополе праздник: вернулся фрегат «Адмирал Макаров». Корабль Черноморского флота на протяжении 4 месяцев выполнял задачи в Средиземном море.

Руководство торжественной церемонией, посвященной возвращению фрегата из дальнего похода, взял в свои руки командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Корабль встречали командиры и ветераны соединения надводных кораблей, руководство мэрии Севастополя. На морской причал конечно же пришли жены, дети и родители членов экипажа корабля. Родные очень соскучились по своим близким, которые много времени провели вдали от дома.

В Севастополь вернулся из Сирии фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

- Командир фрегата капитан 2 ранга Григорий Бреев доложил командующему флотом об успешном выполнении поставленных задач в дальней морской зоне, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Наши моряки-черноморцы находились в составе постоянной группировки военно-морского флота России в Средиземном море с ноября прошлого года.

"Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

"Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В Средиземном море «Адмирала Макарова» заменит фрегат «Адмирал Эссен», который уже прошел черноморские проливы.

- Все идет в соответствии с плановой ротацией сил флота, - отметили в информационном отделе ЧФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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