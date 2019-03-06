2019-03-06T10:52:24+03:00
Общество

В Севастополе власти будут оплачивать стажировку студентов и выпускников

Работодателям компенсируют часть затрат на жалование молодым специалистам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Правительства СевастополяФото: пресс-служба Правительства Севастополя
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В Севастополе внедрят механизм, по которому власти города будут частично оплачивать стажировку студентов и выпускников.

Нововведение предусмотрено в рамках реализации госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе».

По словам заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, этот региональный проект в Севастополе запускается впервые.

- Речь идет о компенсации работодателям части затрат на зарплату студентам, направленных на стажировку органами службы занятости, а также их наставникам, - сообщила Елена Сулягина.

В свою очередь начальник Управления занятости Департамента труда и социальной зашиты населения Сергей Махонин уточнил, что субсидия будет равна размеру затрат на оплату труда студента и выпускника во время стажировки за фактически отработанное время. Однако сумма компенсации не может быть выше минимального размера оплаты труда – то есть 11 тысяч 300 рублей.

Проекта будет финансироваться из городского бюджета: в текущем году на эти цели предусмотрено почти 860 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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