В Севастополе власти будут оплачивать стажировку студентов и выпускников

В Севастополе внедрят механизм, по которому власти города будут частично оплачивать стажировку студентов и выпускников.

Нововведение предусмотрено в рамках реализации госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе».

По словам заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, этот региональный проект в Севастополе запускается впервые.

- Речь идет о компенсации работодателям части затрат на зарплату студентам, направленных на стажировку органами службы занятости, а также их наставникам, - сообщила Елена Сулягина.

В свою очередь начальник Управления занятости Департамента труда и социальной зашиты населения Сергей Махонин уточнил, что субсидия будет равна размеру затрат на оплату труда студента и выпускника во время стажировки за фактически отработанное время. Однако сумма компенсации не может быть выше минимального размера оплаты труда – то есть 11 тысяч 300 рублей.

Проекта будет финансироваться из городского бюджета: в текущем году на эти цели предусмотрено почти 860 тысяч рублей.