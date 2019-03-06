Инвестиции в Севастополь с 2015 года года выросли втрое

Инвестиции в основной капитал Севастополя с 2015 года выросли почти в трое - с 7,5 млрд до 23,64 млрд рублей, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

При этом доля внебюджетных вложений составила 56%.

Губернатор напомнил, что в городе уже пятый год функционирует Свободная экономическая зона - на сегодняшний день ее участниками стали 428 организаций, создавших 4,7 тысяч рабочих мест.

- Только в 2018 году участники СЭЗ осуществили вложений на сумму 1,6 млрд рублей, ими было создано более 2 800 рабочих мест. Общий объем задекларированных капитальных вложений по заключенным договорам составил 4,9 млрд рублей, - отметил глава региона.

Промышленное производство в Севастополе также динамично развивается. Так, за последние 4 года число промпредприятий города увеличилось в 2,6 раза – до 601, а индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 124,7%.

Резюмируя, Дмитрий Овсянников подчеркнул важность реализации крупных проектов для поступательного развития региона. Кроме того, необходимо содействовать малому и среднему бизнесу, который стал эффективным направлением для инвестиций в городе.

Напомним, в феврале текущего года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи севастопольская делегация во главе с Губернатором Дмитрием Овсянниковым представила перспективные проекты, усиливающие потенциал города в своих сферах. Среди них: «Терруар Севастополь», оптово-распределительный центр в районе села Верхнесадовое, а также проект комплексного развития территории 7-го км Балаклавского шоссе.