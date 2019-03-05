Логистический центр под Севастополем удешевит продукты питания до 30%

Оптово-распределительный центр в районе села Верхнесадовое под Севастополем сократит число посредников при поставках товаров в городские супермаркеты и магазины. Это значительно снизит цены на продукты питания, сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

По его словам, более 90% поставщиков розничной сети Севастополя – это компании-посредники. Специалист рассказал о многослойной цепочке поставок продукции на примере куриных яиц.

- Поставщик (доставляет яйцо. – Авт.) в наши торговые сети - это наша севастопольская компания-дистрибьютер, то есть посредник, который закупает товар у уральского дистрибьютера, который тоже является посредником, закупающим уже непосредственно у производителя, например, птицефабрики из Екатеринбурга. При этом наценка производителя составляет примерно 5%, а наценка посредника до 20% от стоимости, - удивил Вадим Кирпичников.

В свою очередь компания-оператор логистического центра под Севастополем будет напрямую заключать договора с производителем и перепродавать сетям и общепитам города.

- Анализ опыта других регионов свидетельствует о том, что при строительстве такого крупного оптово-распределительного центра, падение уровня цен на продукты питания может достигать 30%, - заключил специалист.

Напомним, инвестиционный проект создания оптово-распределительного центра в районе села Верхнесадовое Севастополь представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, прошедшем в феврале текущего года. Среди главных конкурентных преимуществ проекта – удобная транспортная развязка в непосредственной близости трассы «Таврида». Предполагается, что площадь логистического центра составит порядка 50 тыс. квадратных метров, а сумма инвестиций - превысит 1 млрд рублей.