В Севастополе хотят ввести «земельную амнистию» для предпринимателей

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил ввести так называемую «земельную амнистию» для предпринимателей. Суть ее заключается в том, чтобы отменить контроль Департамента по имущественным и земельным отношениям при переоформлении документов на земельные участки бизнесменов по российскому законодательству.

- В целом выявление проблем с имуществом и земельными участками негативно влияет на инвестиционный климат в регионе. Ни один инвестор не придет сюда, зная, что он купит объект недвижимости, или земельный участок, а потом окажется, что он без переоформленного договора аренды, и вид разрешенного использования земельного участка не тот, и у здания проблемы с разрешительными документами, - отметил Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что в настоящее время в ходе переоформления правоустанавливающих документов на недвижимость и землю профильный Департамент обязан контролировать этот процесс и выявлять нарушении, если таковые имеются.

- Давайте, может, снимем с Департамента эту обязанность? С точки зрения создания лояльных условий для ведения бизнеса в регионе – это будет революционный шаг, - предложил глава региона.

Впрочем, Дмитрий Овсянников считает, что эту инициативу должны оценить специалисты и общественность.