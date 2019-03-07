В Севастополе упорядочили систему бесплатного проезда для пенсионеров

В Севастополе упорядочили предоставление льгот на бесплатный проезд для пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума.

По словам Департамента труда и социальной защиты населения Алла Кордова, речь идет о списании денежного эквивалента льготы на проезд с федеральной доплаты для этой категории граждан.

- При расчете доплаты до прожиточного минимума учитываются все предоставляемые социальные выплаты и льготы: на ЖКУ, кап. ремонт, ЕДВ, бесплатный проезд и другие. При этом если льгота предоставляется в натуральном виде, применяется денежный эквивалент. Эквиваленты льготы за проезд – 234 рублей 89 копеек. То есть эта сумма наряду с другими была учтена при подсчете общего материального обеспечения неработающего пенсионера, - пояснила Алла Кордова.

Она добавила, что сейчас в Севастополе льгота на бесплатный проезд предоставляется в натуральном виде, а в денежном.

До внедрения оплаты проезда по единой городской персонифицированного учета льготников не было – то есть пенсионеры и бесплатно ездили в общественном транспорте, и одновременного получали денежную доплату к пенсии за эту льготу.

После внедрения Единой городской карты Севастополя удалось исключить двойное финансирование.

При этом Алла Кордова отметила, что пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума, вправе отказаться от оформления ЕГКС. В этом случае им продолжат начислять денежный 234 рубля в месяц, но тогда пенсионерам придется самим оплачивать проезд.

Персонифицированная ЕГКС – это пластиковая карточка, которая не только дает право на бесплатный безлимитный проезд в общественном транспорте, но и возможность получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках.

Социальная карта позволяет воспользоваться правом на бесплатный проезд, получать скидки на социально-значимые товары в 45 магазинах торговых сетей «Новус», «Фуршет», «Лидер», «Дикий мед», «Добрострой», получать скидки в 32 аптеках сетей «Анапафармация», «Аптеки для всей семьи», «Мед-сервис», «Фармация», получать скидки в сети автозаправочных комплексов «ТЭС».

Департамент труда и социальной защиты по заявлению севастопольцев, переводит на карточку и другие социальные выплаты.