2019-03-07T11:31:38+03:00
Общество

Овсянников поздравил женщин Севастополя с 8 Марта

Губернатор пожелал прекрасной половине человечества счастья, улыбок и радости за близких
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительство СевастополяФото: пресс-служба правительство Севастополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил женщин города с Международным женским днем – 8 Марта.

- От всего сердца хочу поблагодарить Вас за то, что вы делаете. Ваша красота и очарование наполняют жизнь светом и теплом, вдохновляют, дают силы для многих благих дел. Вы все понимаете, разделяете радость наших успехов и поддерживаете в трудную минуту. Спасибо вам за то, что, оставаясь чуткими и прекрасными, вы берете на себя общественные и государственные заботы, достигаете значимых профессиональных высот, - поблагодарил женщин Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что 8 марта в Севастополе празднуют с особым настроением, ведь благодаря великой женщине Императрице Екатерине II город был построен и получил свое имя.

- Примером для подражания стали жизнь и подвиги одной из первых военных сестер милосердия Даши Севастопольской, героинь Великой Отечественной войны Нины Ониловой, Людмилы Бобковой и Людмилы Павличенко. Низкий поклон женщинам-ветеранам и участницам восстановления города после военной разрухи. На их долю пришлись самые тяжелые испытания, - вспомнил губернатор в своем поздравлении. - Желаю всем женщинам Севастополя как можно больше цветов и улыбок! Чтобы близкие радовали. Чтобы Ваши мужчины чаще носили вас на руках, и не только сегодня. Будьте счастливы, дорогие наши женщины! Вы – лучшее, что у нас есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму завели 13 уголовных дел за лесорубов-нарушителей
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Саках
В Феодосии отловят беспризорных животных за 1,5 миллиона рублей
Инвестор хочет "подарить" Симферополю 10 однокомнатных квартир
В крымских горах легковушка с пассажирами увязла в снегу
В Крыму женщина украла 10 литров домашнего вина
В Симферополе начали пылесосить тротуары
В Ялте при ремонте дорог смошенничали на 8 миллионов рублей
Погода в Крыму на 7 марта: днем потеплеет до +17
Крым начал подавать излишки электроэнергии на Кубань
Крымские налоговики ищут через интернет самозанятых, которые не платят взносы в бюджет
В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы
Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму на 8 Марта
Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику