Овсянников поздравил женщин Севастополя с 8 Марта

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил женщин города с Международным женским днем – 8 Марта.

- От всего сердца хочу поблагодарить Вас за то, что вы делаете. Ваша красота и очарование наполняют жизнь светом и теплом, вдохновляют, дают силы для многих благих дел. Вы все понимаете, разделяете радость наших успехов и поддерживаете в трудную минуту. Спасибо вам за то, что, оставаясь чуткими и прекрасными, вы берете на себя общественные и государственные заботы, достигаете значимых профессиональных высот, - поблагодарил женщин Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что 8 марта в Севастополе празднуют с особым настроением, ведь благодаря великой женщине Императрице Екатерине II город был построен и получил свое имя.

- Примером для подражания стали жизнь и подвиги одной из первых военных сестер милосердия Даши Севастопольской, героинь Великой Отечественной войны Нины Ониловой, Людмилы Бобковой и Людмилы Павличенко. Низкий поклон женщинам-ветеранам и участницам восстановления города после военной разрухи. На их долю пришлись самые тяжелые испытания, - вспомнил губернатор в своем поздравлении. - Желаю всем женщинам Севастополя как можно больше цветов и улыбок! Чтобы близкие радовали. Чтобы Ваши мужчины чаще носили вас на руках, и не только сегодня. Будьте счастливы, дорогие наши женщины! Вы – лучшее, что у нас есть.