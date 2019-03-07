2019-03-07T14:07:54+03:00
Общество

В Севастополе в честь праздника установили инсталляцию «8 марта»

До конца дня рядом разместят фотозону «Цветы»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правителтства СевастополяФото: пресс-служба правителтства Севастополя
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В Приморском бульваре Севастополя в честь Международного женского дня установили художественную инсталляцию «8 марта» для фотографий.

Подарок для женщин города приготовило государственное бюджетное учреждение «Горсвет».

Сама конструкция высотой 1,3 м. и длиной 7 метров – ее установили на смотровой площадке возле «Моста влюбленных».

Кроме того, на том же Приморском бульваре разместят еще и фотозону «Цветы» высотой 2,5 м. и длиной 3,8 м.

- Фасад фотозоны также изготовлен из композитного материала белого глянцевого цвета с изображениями цветов. На фасаде размещены объемные бутоны цветов, изготовленные из прочного полимерного материала. Бутоны цветов подсвечены изнутри мягким рассеянным светом, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Установить фотозону «Цветы» планируют до конца 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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