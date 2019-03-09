Хроника Крымской весны. 9 марта 2014 года

Силами самообороны при поддержке военных взят под контроль аэродром морской авиационной бригады ВМС Украины, также блокирован аэродром в Джанкое.

К границе с Крымом активно стягиваются украинские войска. Усилен контроль на пропускных пунктах.

По состоянию на 9 марта на территории Автономной Республики Крым прекратили вещание все украинские телекомпании, вместо них транслируются российские. Из местных каналов продолжает вещание ГТРК «Крым».

На железнодорожном вокзале Симферополя самооборона Крыма начинает проверять документы у пассажиров, прибывших с материковой Украины.

Иностранные компании, работающие в Крыму, массово вывозят имущество на Украину – автомобили, оргтехнику. Колонны авто с киевскими номерами покидают полуостров.

«Укрзализныця» временно запретила бронирование и онлайн-продажу билетов до Симферополя. Спустя несколько часов услугу возвращают, объясняя это технической ошибкой.

Киев заблокировал все казначейские счета Крыма.