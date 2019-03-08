В аэропорту Симферополя 8 марта расцвели хризантемы на самой большой зеленой стене в Европе

В аэропорту Симферополя зацвела стена из растений, размещенная внутри терминала, - самая большая в Европе!

Причем цветы распустились ровно 8 марта - как раз в Международный женский день.

- Стена «расцвела» к 8 марта благодаря заботливым рукам дизайнера и биологов. В ней распустились около 200 хризантем. Невозможно было не порадовать женщин, девушек, мам, бабушек и не поздравить их с праздником! Ничто не делает настроение ярче и праздничнее, чем живые цветы, - поделилась Марина Тутушкина, операционный директор бюро фитодизайна, создававшего зеленую стену.

Зеленая стена в Симферополе - самая большая в Европе. Фото: пресс-служба аэропорта

Эта стена - одна из главных достопримечательностей аэропорта, она состоит из живых и искусственных растений, причем разница между ними практически не заметна. Общая площадь - 1600 квадратных метров, высота - 15 метров и ширина - 110 метров. Размеры пятиэтажного дома!

Специалисты вырастили на стене папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы. Конструировали эту красоту специально для аэропорта. Эксперты разработали систему орошения из модулей, которые легко и быстро поменять в случае необходимости. Все элементы, к слову, производятся в России, так что это полностью отечественная система.

Зеленая стена может выдержать землетрясение до 9 баллов.

Люди с удовольствием фотографируются на фоне зелени и цветов. Фото: пресс-служба аэропорта

Всего внутри здания нового терминала аэропорта "Симферополь" размещены более 30 тысяч растений: стеклянные кубы с тропическими и субтропическими видами, острова с крупномерными фикусами, а также карта полуострова площадью 18 квадратных метров, выполненная из разных видов мха.

СПРАВКА КП

Новый, реконструированный терминал Международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского открылся 16 апреля 2018 года. Расположен рядом с крымской столицей, в поселке Укромное.

Новый аэровокзальный комплекс начали строить в 2016 году. Его площадь - более 78 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обслуживание 6,5 миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов пассажиров. Новый терминал - самый большой на юге России. Общая стоимость работ - порядка 32 млрд рублей.

Снаружи здание выполнено в виде огромной волны. Среди криволинейных элементов фасада нет ни одной одинаковой. Внутри - 52 стойки регистрации, 16 эскалаторов, 28 лифтов.

Новому аэропорту присвоили символичный адрес - площадь Воссоединения, 1.

Аэропорт входит в перечень воздушных гаваней федерального значения.

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