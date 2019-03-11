Мировое признание крымских сыров

Крымские молочники в этом году впервые приняли участие в самой крупной и авторитетной в Восточной Европы международной продовольственной выставке «ПродЭкспо-2019», которая традиционно проходит в середине февраля в Москве.

Ежегодно выставка собирает почти 2,5 тысячи лучших специалистов пищевой отрасли из 65 стран мира!

Честь крымских производителей на «ПродЭкспо» отстаивал крупнейший в Крыму Джанкойский молокозавод «Новатор» - обладатель множества престижных наград и главное – безупречной репутации среди потребителей.

Сыры Джанкойского молокозавода

Молокозавод представил на строгий суд специалистов и искушенных гурманов продукцию и свою главную гордость – уникальную линейку твердых, полутвердых и плавленых сыров.

Фото: Молокозавод "Новатор"

Выставочный стенд завода «Новатор» пользовался особой популярностью у гостей и посетителей выставки, которые с удовольствием принимали участие в дегустации натуральных крымских сыров и молочной продукции. Активно велись переговоры о расширении каналов сбыта как на территории РФ, так и зарубеж.

Повора готовят изысканные блюда из продукции Джанкойского молокозавода

Среди тысяч российских и мировых брендов «НОВАТОР» стал лауреатом конкурса «Лучший продукт-2019»! Золотой медалью были отмечены сразу несколько продуктов торговой марки «Азбука Крыма»: полутвердые сыры «ЯЗЛУАР» и «АДАЛАРЫ», твердый сыр «ПАРМЕЗАН», сыр плавленый колбасный копченый и плавленый пастоообразный «Сливочный», а также крестьянское сливочное масло.

Золотой медалист - сыр "Пармезан"

Беспрецедентный успех продукции Джанкойского молокозавода подтвердил высочайшее качество крымского молочного производства, о котором теперь узнали во всем мире.

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