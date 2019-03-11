2019-03-11T17:36:39+03:00
Общество

Власти Севастополя расширили перечень объектов, куда инвалиды могут заказать «Социальное такси»

Теперь это больницы, аптеки, культовые здания и сооружения, а также торговые центры
Степан ОСТИНОВ
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Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
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Правительство Севастополя расширило перечень социальных и медицинских объектов, куда инвалидов может доставить «Социальное такси».

- Добавляются объекты, куда маломобильные группы населения имеют право проехать – это медицинские учреждения, учреждения аптечной сети, культовые здания и сооружения, а также торговые центры, – рассказал директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Кроме того, власти города увеличили число бесплатных выездов, а также внесли жизненно необходимые медпроцедуры.

- Ранее «Социальное такси» можно было заказать для поездки на процедуру гемодиализа. Предлагаем добавить поездки на прохождения курса химиотерапии, иммуносупрессивную и генно-инженерную терапии, – добавил Станислав Борисенко.

Напомним, в Севастополе бесплатной услугой социального такси могут воспользоваться 8 льготных категорий, среди них инвалиды войны, инвалиды I группы, а также II и III групп, имеющие ограничение способности к передвижению, дети-инвалиды, инвалиды по зрению и другие категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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