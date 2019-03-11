2019-03-11T18:11:53+03:00
Общество

В Севастополе 18 марта объявлен выходным днем

На площади Нахимова пройдет праздничный концерт с салютом
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастопольФото: пресс-служба правительства Севастополь
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В Севастополе 18 марта 2019 года – пятилетняя годовщина воссоединения города-героя с Россией – объявлен выходным днем. Об этом говорится в Законе Севастополя о праздниках и памятных датах.

В связи с этим в следующий понедельник, 18 марта, на площади Нахимова пройдет большой праздничный концерт.

- Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Концертная программа в честь годовщины Воссоединения Севастополя и Крыма с Россией завершится в 21:00 салютом над площадью Нахимова.

Концерты, выставки, лекции и другие праздничные мероприятия пройдут также во всех муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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