В Севастополе 18 марта объявлен выходным днем

В Севастополе 18 марта 2019 года – пятилетняя годовщина воссоединения города-героя с Россией – объявлен выходным днем. Об этом говорится в Законе Севастополя о праздниках и памятных датах.

В связи с этим в следующий понедельник, 18 марта, на площади Нахимова пройдет большой праздничный концерт.

- Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Концертная программа в честь годовщины Воссоединения Севастополя и Крыма с Россией завершится в 21:00 салютом над площадью Нахимова.

Концерты, выставки, лекции и другие праздничные мероприятия пройдут также во всех муниципалитетах.