В честь пятилетия Русской Весны пройдет автомотопробег из Симферополя в Севастополь

В честь пятилетия Русской весны 16 марта в Крыму пройдет авто-мотопробег: «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта».

В пробеге примут участие ополченцы, активисты событий февраля - марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки». При этом присоединиться к пробегу сможет любой желающий на своем авто или мотоцикле.

В конечной точке маршрута - у горы Гасфорта – участников ждет впечатляющая праздничная программа: концерт в движущихся декорациях Байк-Шоу, воздушный вальс парапланов, выступление танцевальных коллективов и многое другое.

- Сбор авто-мотоколонны 16 марта в 9:30 на площади перед зданием Совета Министров Республики Крым (Симферополь, проспект Кирова, 13). В 10:00 колонна стартует из Симферополя в Севастополь. В 11:30 на Сапун горе – соединение с авто-мотоколонной из Севастополя. Далее объединенная колонна проедет через город, до пл. Нахимова, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Уже в 12:30 участники пробега прибудут на гору Гасфорта, где запланированы праздничные мероприятия: развертывание самого большого флага России, выступление на концерте исполнителей Александра Маршала, Сергея Скачкова (экс-группа «Земляне»), Глеба Корнилова, группы «Декабрь» и многих других.

Ну а кульминацией мероприятия станет праздничная шоу-программа с использованием декораций и движущихся объектов Байк-Шоу.

Кстати, посмотреть весь праздник на горе Гасфорта можно будет совершенно бесплатно.