Достойная старость: Все ветераны Великой Отечественной войны Севастополя обеспечены жильем

В Севастополе в рамках программы «Жилище» 309 человек из многодетных семей получили новое жилье. При этом из бюджета города на эти цели с 2016 годы выделено свыше 200 млн рублей.

- Основная цель программы «Жилище» заключается в обеспечении квартирами молодых людей, а также ряда категорий граждан. В текущем году еще 50 севастопольских семей получат сертификаты на общую сумму 60,9 млн рублей. Также планируется обеспечить жильем 116 человек. Всего за период 2016 – 2018 годов 78 молодых семей получили свидетельства на приобретение собственного жилья, – рассказал директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Кроме того, в минувшем году жилье от государства дождались 5 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего же за последние годы документы на новые квартиры получили 94 ветерана Великой Отечественной войны, которые ютились в крохотном жилье.

Таким образом, сейчас все ветераны ВОВ в Севастополе обеспечены жильем в полном объеме.

Кроме того, за последние три года правительство города купило 58 жилых помещений для детей-сирот.

- В 2019 году планируется обеспечить жильем еще 30 детей-сирот. В прошлом году 62 семьи получили свидетельства на приобретение или строительство жилого помещения на сумму более 128 млн рублей, - заключил директор Департамента капитального строительства.