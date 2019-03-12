Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Подведены итоги фотоконкурса

Фотоконкурс "Комсомолки" завершился. Самыми обаятельными и успешными женщинами Крымского полуострова в 2019 году стали:

ДЕПУТАТЫ

В этой номинации, где состязались народные избранницы из законодательной власти всех уровней, развернулась нешуточная борьба между депутатом Госсовета Крыма Анной Рубель и председателем Евпаторийского горсовета Олесей Харитоненко. Обе красавицы - молодые, яркие, активные в соцсетях, и до самого последнего момента было не ясно, кто же из них возьмет пальму первенства.

Победительницей в итоге стала заместитель председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анна Рубель (1565 голосов), а глава муниципального образования – председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко уступила ей всего пару десятков "лайков", заняв почетное второе место (1536 голосов). Тройку лидеров замыкает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская (1168 голосов).

Анна Рубель. Фото: личная страница в Facebook

ЧИНОВНИКИ

Среди государственных служащих Крыма - много представительниц слабого пола. Слабого только с виду, потому что эти прекрасные женщины несут на себе огромный груз ответственности за наш регион, его благополучие и процветание.

В номинации уверенно и с большим отрывом победила вице-премьер - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико (2564 голоса). На втором месте - главный специалист отдела культуры и спорта Сакского района Елена Бахчина (1402 голоса). Третье место читатели КП присудили заместителю министра сельского хозяйства Алиме Зарединовой (767 голосов).

Ирина Кивико. Фото: пресс-служба Совмина РК

АКТИВИСТЫ, ВОЛОНТЕРЫ, ОБЩЕСТВЕННИКИ

В Крыму очень много неравнодушных, активных людей, так что и конкуренция в этой номинации была высокая. Первое место заняла руководитель общественной организации "Наш Севастополь" Ольга Дронова (3142 голоса), второе - член Молодежного актива Республики Крым, руководитель благотворительного проекта «Подари тепло детям» Ольга Празднова (1863 голоса). Третье место читатели КП присудили председателю КРОО "Центр болгарской культуры им. Ивана Вазова" Алле Аман (1852 голоса).

Дронова Ольга

СПОРТСМЕНЫ

Удивительной силы и обаяния женщины участвуют в этой номинации! Каждая - живой пример чудодейственного ЗОЖ. Вы посмотрите на наших крымских красоток из мира спорта! Они лучше всех знают, что такое воля к победе, и любого научат не сдаваться.

Безоговорочную победу среди спортсменов завоевала старший государственный таможенный инспектор Крымской таможни, мастер спорта, чемпионка РФ, серебряный призер чемпионата мира по тхэквондо Анастасия Пястова (6302 голоса). Второе место - у чемпионки Крыма по маунтинбайку, первой и единственной крымчанки, преодолевшей дистанцию IronMan Инны Егоровой (4517 голосов).

Анастасия Пястова. Фото: личный архив

МЕНЕДЖЕРЫ, БИЗНЕСВУМЕН

Самая посещаемая номинация. Наши крымчанки - лучшие во всем: и детей воспитывают, и бизнесом занимаются, достигая больших высот. Как они успевают? Магия, не иначе!

Лидером стала национальный директор компании Мэри Кэй Анна Курышева (29007 голосов), на втором месте - управляющая рестораном Ольга Голайдо (14621 голос). Также среди лучших бизнесвумен - гендиректор ФГУП ПАО "Массандра" Янина Павленко (13802 голоса).

Анна Курышева. Фото: личный архив

АРТИСТЫ

Талантами полна земля крымская! Все артисты, участвующие в номинации, - великолепны и каждый день дарят жителям и гостям полуострова возможность соприкасаться с чудом. Но конкурс есть конкурс.

Первое место получила финалист "Детского Евровидения" Камелия Педан (2752 голоса). На втором - вокалистка крымской группы July Juice Юлия Марченко (1058 голосов), на третьем - солистка группы "Артель" Наталья Прокопенко (416 голосов).

Редакция обращает внимание читателей, что участница Елизавета Куклишина, которая была среди лидеров голосования, в последний день конкурса сняла свою кандидатуру по собственному желанию. Редакция на данное решение никак не влияла.

Камелия Педан. Фото: личный архив

ЖУРНАЛИСТЫ, ПИАРЩИКИ, БЛОГЕРЫ

Среди огромного количества чудесных дам, работающих в крымских медиа, выбрать непросто. Заглянешь в номинацию - глаза разбегаются от красоты и очарования.

Больше всего голосов от наших читателей получила PR-менеджер компании "Гринвуд Девелопмент" Дарья Осадчая (9491). На второй ступеньке пьедестала - заместитель директора АНО "Общественное крымскотатарское телевидение "Миллет" Севиля Эмиралиева (4586 голосов). Третье место в нашем конкурсе получила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова (3559 голосов)

Дарья Осадчая. Фото: личный архив

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