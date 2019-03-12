Развиваем бизнес в Крыму: Предпринимателям выдают льготные кредиты по ставке 8,5%

В Крыму и Севастополе создаются все условия для развития бизнеса. Самый крупный банк полуострова стал участником нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа рассчитана на помощь малому и среднему бизнесу, который сможет получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% годовых.

Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств (до 100 млн рублей) сроком до 3 лет и инвестиционные цели (до 1 млрд рублей) сроком до 10 лет в приоритетных отраслях экономики.

Отбором банков занималось Министерство экономического развития РФ.

- По ходатайству РНКБ Банк (ПАО) в программу льготного кредитования была включена одна из ключевых отраслей экономики полуострова – оптовая и розничная торговля, - сообщил и.о. Председателя Правления РНКБ Алексей Щербаков. - Теперь в рамках новой программы субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Крым и города Севастополя, осуществляющие деятельность в сфере торговли и имеющие не менее 70% доходов от ее осуществления в общем объеме доходов, могут воспользоваться льготными кредитами для развития своего бизнеса.

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1. РНКБ также является участником программы льготного кредитования, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ.

Сельскохозпроизводители и субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, могут получить кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели со ставкой 5% годовых. В 2018 году банк профинансировал на льготных условиях заемщиков в сельскохозяйственной отрасли на сумму 2,7 млрд рублей.

2. В 2019 году в банке действует программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая реализуется Акционерным обществом «Корпорация «МСП». Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой от 9,6% до 10,6% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Согласно условиям программы, посредством льготных кредитов могут быть профинансированы любые отрасли экономики, в том числе оптовая и розничная торговля, предоставление услуг, деятельность по операциям с недвижимым имуществом.