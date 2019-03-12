Эффективность МФЦ Севастополя за три года выросла в 35 раз

В севастопольских многофункциональных центрах за три года перечень государственных и муниципальных услуг вырос с 4 до 139.

Первые окна приема и выдачи документов были организованы в 2014 году, а в конце года открылся и первый МФЦ.

- В 2015 году, в рекордно сжатые сроки, в условиях действующего на тот момент, «блэкаута» были открыты 70 окон приема и выдачи документов. В 2016 году открыто еще три центра, количество действующих окон составило 80, тем самым был достигнут показатель «майского» Указа Президента - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» - 90%, - сообщила начальник Главного управления информатизации и связи Анастасия Ромась.

В 2016 году в Севастополе запустили пилотный проект по созданию МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, в прошлом году открылся бизнес-офис МФЦ, а в июне появилось новое пятиоконное отделение по адресу ул. Бориса Михайлова, 6

Количество обращений в МФЦ на сегодня составляет около 2 тысяч обращений в день. Только за 2018 год эта цифра превысила 258 тысяч обращений.

Уже в этом году в МФЦ Севастополя откроется еще 15 окон – таким образом, их общее количество возрастет до 115.