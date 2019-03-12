В Севастополе ограничат трафик в связи с празднованием «Русской весны»

В связи с празднованием пятилетия «Русской весны» в Севастополе с 16 по 19 марта вводятся временные ограничения для транспорта на различных улицах и участках дорог.

Так, 16 марта с 11.30 до 19.00 максимальная скорость для авто в 50 км/ч вводятся на участке дороги Ялта – Севастополь (км 65+100 – 67+000).

Во время прохождения транспортной колонны 16 марта ограничат движение транспорта на следующих дорогах: Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 40+650 - 57+309, Севастополь – Инкерман км 0+890 – 23+610, ул. Генерала Мельника, ул. Багрия, ул. Брестская, ул. Героев Севастополя, ул. Вокзальная, ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск, пл. Суворова, ул. Ленина, просп. Нахимова, пл. Лазарева, ул. Большая Морская, пл. Ушакова, ул. Гоголя, просп. Генерала Острякова, Ялта – Севастополь км 65 + 177 – 77+800.

Также с 21:00 17 марта по 06:00 утра 19 марта ограничат остановку транспорта на площади Суворова - улице Ленина - проспекте Нахимова - площади Лазарева.

Непосредственно 18 марта с 15:00 до 23:00 запретят движение любого транспорта. Кроме общественного, от площади Суворова – улица Ленина – проспект Нахимова до площади Лазарева.

Детальнее об участках с ограничением движения можно узнать здесь.