2019-03-20T09:19:50+03:00
Общество

Устанавливают алемы: Как идет строительство Соборной мечети в Крыму

Все кровельные работы на главном здании завершены [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ДУМКФото: пресс-служба ДУМК
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В Симферополе продолжается строительство Соборной мечети: работники уже завершили все кровельные работы на главном здании.

Сейчас строители устанавливают мраморные алемы (символические навершия куполов мечетей и минаретов в исламской архитектуре) на малые купола дворовой части культового сооружения. Алемы выполнены в форме тюльпана.

Внутри четырех минаретов идут отделочные работы, специалисты практически закончили фасадную часть.

Фото: пресс-служба ДУМК

Фото: пресс-служба ДУМК

Строители готовятся приступать к внутренней отделке стен и подкупольной части мечети.

Рядом с Соборной мечетью возводят будущее административное здание Духовного управления мусульман Крыма. Там одновременно идет внутренняя и внешняя отделка.

Вне инженерные коммуникации к мечети проведены. Постепенно проводится благоустройство территории.

Фото: пресс-служба ДУМК

Фото: пресс-служба ДУМК

Религиозный комплекс расположился на территории более 3 гектаров на въезде в крымскую столицу со стороны Ялты.

Фото: пресс-служба ДУМК

Фото: пресс-служба ДУМК

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что пригласил на открытие культового сооружения президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

- Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать, - отметил Путин во время встречи с общественностью в Симферополе.

Соборную мечеть планировалось открыть уже в апреле этого года, однако сроки перенесли: объект сдадут в августе-сентябре 2019-го. Как сообщил глава Госкомнаца Ленур Абдураманов, сдвиг произошел потому, что "необходимо выполнить серьезную архитектурную работу". Чиновник подчеркнул, что многие технологические процессы применяются в строительстве мечети впервые, и аналогов в РФ не имеют.

Площадь основного здания - 1369 "квадратов" (37 на 37 метров). Главный купол - 28 метров в высоту. Он весит около 200 тонн. У мечети будет внутренний двор и место для омовения перед совершением намаза. Также возведены четыре минарета более 50 метров в высоту каждый.

Мечеть будет самой высокой и большой в Крыму, здание рассчитано на почти три тысячи молящихся, внутренний двор сможет вместить еще 800 человек.

На стройке работают порядка 100 человек - люди разных вероисповеданий, однако всем строителям запрещено употреблять алкоголь на площадке и есть свинину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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