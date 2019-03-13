В «Артеке» для детей разработают новые пешие маршруты по Севастополю

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников встретился с врио директора международного детского центра «Артек» Константином Федоренко, чтобы обсудить планы совместной работы на 2019 год.

Глава города отметил, что правительство и МДЦ уже плотно сотрудничают друг с другом — и намечаются еще ряд новых совместных проектов.

- Я надеюсь, что под вашим руководством оно продолжится, и в дальнейшем дети Севастополя будут иметь возможность отдыхать, проходить оздоровление и получать новые знания. Второй блок совместной работы связан с участием «Артека» в культурных и массовых мероприятиях в Севастополе, посещением музейных объектов, организацией празднования Дня Победы и проведением ежегодного детского слета», - обратился Дмитрий Овсянников к руководителю центра.

По словам Константина Федоренко, в 2019 году разрабатываются новые маршруты Большой севастопольской тропы, по которым пройдут дети «Артека» и Севастополя, и в ближайшие недели будет определен конкретный план и формат.

- Севастополь наш стратегический партнер в нескольких направлениях сотрудничества. Это, в частности, военно-патриотическое воспитание молодежи на конкретных примерах героического прошлого страны и города – подвигах Крымской и Великой Отечественной войн. В каждой из 15 смен «Артека» запланированы не менее двух экскурсий на объекты исторической славы, их количество может быть увеличено, - заключил Константин Федоренко.