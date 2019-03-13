Губернатор Севастополя встретился с парламентариями и членами реготделения «Единой России»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с депутатами Заксобрания от фракции «Единая Россия» и членами политсовета севастопольского отделения партии «Единая Россия».

В ходе встречи губернатор обсудил с парламентариями и партицами итоги работы правительства Севастополя за 2018 год.

- Были затронуты те проблемы, которые сегодня остро волнуют горожан. Региональное отделение «Единой России» проанализировало большой объем обращений граждан, поступающих в партию, и выделило наиболее важные проблемы. Сегодняшняя дискуссия продемонстрировала то, что Севастопольское отделение партии готово подключаться к решению наиболее важных для города проблем и поддерживать в этом Правительство города. «Единая Россия» в Севастополе готова стать площадкой, на базе которой будет возможно широко обсуждать и вырабатывать совместные пути решения по наиболее острым вопросам жизни города, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Выступая перед представителями партии «Единая Россия», Дмитрий Овсянников акцентировал внимание на «болевых точка» в жизни города, которые требуют решения в первую очередь.

Также глава города озвучил основные результаты работы правительства за последние пять лет и итоговые показатели за конкретно 2018 год.

Полный отчет о результатах деятельности правительства Севастополя за минувший год уже внесен в Законодательное Собрание города. Дату его рассмотрения определят депутаты парламента.