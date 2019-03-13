Больницы Севастополя подключены к системе мониторинга лекарств

Медучреждения Севастополя подключены к интернет-система мониторинга лекарств. Ее цель – улучшить систему обеспечения горожан медикаментами.

- Система позволит следить за ходом исполнения контрактов на поставку медикаментов, контролировать неиспользуемые остатки лекарств и перераспределять их между медицинскими учреждениями в случае необходимости, – пояснил начальник отдела по развитию проектов Медицинского информационного аналитического центра Валерий Петров.

Кроме того, благодаря информационной системе планирование закупок станет более эффективным, ведь теперь доступны актуальные данные по расходам и остаткам медикаментов в больницах.

Система для мониторинга и контроля лекарственных препаратов для севастопольцев будет доступна Департаменту здравоохранения совместно с МИАЦ.

Первыми вносить данный о лекарствах в систему начали городские больницы №1 и №2, а также Севастопольский противотуберкулёзный диспансер.

До 31 марта информацию в систему дополнят еще 17 медицинских учреждений города.

Стоит отметить, что новая информационная система позволит контролировать обеспечение медикаментами льготников, а также оперативно выявлять фальсификат.