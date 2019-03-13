Предприятия Севастополя в минувшем году вырастили 70 тонн аквакультуры

По итогам 2018 года предприятия Севастополя вырастили почти 70 тонн аквакультуры – это почти в два раза больше, чем в 2015 году.

- Производство данной продукции создает хороший задел для развития в Севастополе гастрономического туризма и курортно-рекреационного комплекса. Правительство Севастополя будет стимулировать наращивания объемов производства марикультуры прежде всего путем привлечения инвесторов в данную отрасль, - рассказал директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Морские моллюски востребованы в России, однако большие объемы этой продукции закупаются за рубежом.

Развитие марикультуры в городе идеально вписывается в политику импортозамещения деликатесов – тем более что они продаются по высокой цене.

Дмитрий Чумаков рассказал, что в Севастополе определено 8 рыбоводных участков общей площадью 540 гектаров: на 4 участка уже заключены договоры на пользование, а еще 4 – свободные для инвесторов.

В прошлом году на одном из этих рыбоводных участков уже приступили к организации морской фермы площадью 144 га.

Частные инвестиции в этот проект составят в общей сложности свыше 70 мил рублей.