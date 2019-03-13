2019-03-13T17:09:33+03:00
Общество

Губернатор Севастополя обсудил с общественниками поддержку программ материнства и детства

В городе могут создать ресурсный центр, объединяющий социальные НКО
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с представителями некоммерческих организаций города, которые занимаются проблемами материнства и детства.

В ходе встречи глава города вместе с общественниками обсудили положение дел в области социальных программ, направленных на помощь севастопольцам.

По словам Дмитрия Овсянникова, в регионе реализуются программы по защите уязвимых категорий детей, матерей и семей – при этом многие из них с активной помощью НКО.

- Мы как правительство города в качестве одного из приоритетов своей работы видим решение широкого круга социальных проблем, в том числе – материнства и детства. В послании Президента и национальных проектах основной акцент сделан на этих направлениях. Вы – очень активные и энергичные, занимаетесь работой, сопряженной с большой повседневной ответственностью за жителей города, детей и тех, кто оказывается в сложных жизненных ситуациях. Мы хотим обсудить и поддержать ваши инициативы, – обратился губернатор к общественникам.

Глава города напомнил, что уже в этом году отремонтируют и модернизируют Социальный приют для детей и подростков на улице Окопная, 9. Кроме того, в порядок будет приведена и прилегающая территория.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, социальные НКО города регулярно получают гранты, участвуя в региональных и всероссийских конкурсах.

- В ходе встречи пришли к общей договоренности, что при уполномоченном по правам ребенка будет создана рабочая группа, которая разработает маршрутизацию по решению насущных проблем НКО. Например, создание небольшого ресурсного центра, где будет происходить их координация – это очень важно, потому что сейчас НКО существуют полностью независимо друг для друга. Мы организуем эту деятельность более системно», – отметила Марина Песчанская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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