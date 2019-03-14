Джанкойский молокозавод победил в конкурсе «Сделано в Крыму»

Накануне в Симферополе прошел первый региональный конкурс для производителей республики «Сделано в Крыму», организованный Министерством промышленной политики Республики Крым.

В конкурсе участвовали производители хлебобулочных изделий, молочной продукции, полуфабрикатов, муки, круп.

Свою продукцию на суд конкурсной комиссии представил и крупнейший производитель молочной продукции в республике Джанкойский молокозавод «Новатор». После триумфального дебюта молокозавода на самой престижной продовольственной выставке Восточной Европы «Продэкспо», где аж 6 продуктов «Новатора» удостоились звания «Лучший продукт-2019» - сомневаться в качестве продуктов на республиканском конкурсе не приходилось.

Как итог - все пять продуктов, которые молокозавод представил на конкурсе «Сделано в Крыму», заслуженно одержали победу.

В частности, комиссия отметила высочайшее качество и натуральность полутвердого сыра «Гранд Роял», плавленого сыра Янтарь ТМ «Джанкойский сыр», сыра «Массандра» сливочного масла 82,5% ТМ «Азбука Крыма» и 5%-го творога ТМ «Джанкойское молоко».

Диплом конкурса "Сделано в Крыму" для победителя - завода "Новатор"

Отдельно проводился конкурс на «Лучшее предприятие розничной торговли Республики Крым 2018». Победу в номинации «Лучший магазин у дома» одержал магазин фирменной торговли Джанкойского молокозавода «Азбука Крыма» в Ялте, по адресу: ул. Московская, 23. Магазин был признан лучшим по качеству обслуживания покупателей, разнообразию ассортимента, чистоте, интерьеру и экстерьеру магазина.

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