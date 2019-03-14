2019-03-14T15:57:20+03:00
Общество

Губернатор Севастополя проведет прямую линию и ответит на вопросы горожан

Прямая трансляция сегодня – в 19.00
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в четверг, 14 марта, проведет прямую линию в эфире программы «Диалог с городом».

Глава города ответит на вопросы жителей и гостей Севастополя, которые могут онлайн задавать вопросы, позвонив по телефону: 41-75-05.

- Прямая трансляция будет идти на сайте телеканала «ИКС», в эфире радиостанции «Севастополь ФМ» (102,0 FM) и в эфире проводного радио «Говорит Севастополь» (третья кнопка проводного радиовещания), - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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