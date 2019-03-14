В Севастополе за текущий год планируют заложить рекордные 510 гектаров виноградников

В 2019 году аграрии Севастополя планируют заложить рекордные 510 га новых виноградников. Для сравнения, с 2015 по 2018 год суммарно высадили 1004 га.

- Государство компенсирует виноградарям до 80% расходов на закладку и уход за фруктовыми садами и виноградниками. Только за последние 3 года винодельческая отрасль Севастополя произвела более 52 миллионов бутылок игристых и тихих вин, - рассказал директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Урожайность винограда тоже значительно увеличилась – рост на 40%. В 2018 году в среднем она составила почти 45 центнеров с гектара против 30 ц/га в 2015 году. Это говорит о том, что новые культуры более плодоносны.

Разработан ряд инвестиционных проектов и сформировано 7 инвестплощадок для виноградарства и новых объектов винного туризма – это способствует туристическому потоку в регион.

Кроме того, только в прошлом году в отрасли виноградарства и виноделия Севастополя появились 9 новых объектов. В 2018 году также приступили к реализации приоритетного проекта «Терруар-Севастополь», который предусматривает создание не менее 20 независимых винодельческих хозяйств.