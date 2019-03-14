2019-03-14T16:46:57+03:00
Общество

В Севастополе на крыше детского сада установят солнечные батареи

Они будут нагревать воду для нужд учреждения
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Пресс-служба правительства СевастополяФото: Пресс-служба правительства Севастополя
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На крышу строящегося в Севастополе детского сада по улице Симонок установят 75 солнечных батарей. Они смогут нагревать воду для нужд дошкольного учреждения, которое уже не будет зависеть от перебоев с горячей водой.

- Все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершение строительства планируется в августе текущего года. Детский сад рассчитан на 8 групп вместимостью 200 человек. Здесь впервые применены новые энергосберегающие технологии, на кровле монтируются водонагревательные элементы. Дошкольное учреждение будет обеспечено горячей водой за счет солнца, – сообщил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

В свою очередь заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети» Севастопольского государственного университета Борис Якимович предложил создать в детсаду «Кванториум», где воспитанникам рассказывали об азах электрической энергии: что это такое, как используется солнце для подогрева воды и так далее.

- Мы планируем взаимодействовать с Департаментом капитального строительства на всех этапах возведения дошкольного учреждения, включая дальнейшее сервисное обслуживание новейших систем, которые здесь будут установлены, – заключил Борис Якимович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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