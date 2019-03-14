Дмитрий Овсянников поздравил юных ровесников «Русской весны»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил маленьких севастопольцев, которые родились в дни «Русской весны» – 16-18 марта 2014 года.

Глава региона принял участие в праздничном утреннике вместе с детьми, которые посещают 18 местных детсадов.

Обращаясь к родителям, он подчеркнул, что события тех дней дали Севастополю мощный толчок в развитии.

- Мы встречаем 5-ю годовщину возвращения Севастополя в состав России. У города, у всех нас теперь есть уверенное и надежное будущее. Мы искренне ждали этого дня. Ребята, взрослея, всегда будут помнить эти события. Безусловно, необходимо знать свою историю, чтобы в нужное время встать на страже нашей Родины – это в каждом севастопольце. Так было в дни Крымской и Великой Отечественной войн, в дни Русской весны 2014 года, и так будет всегда, - отметил Дмитрий Овсянников.

В завершение праздника учащиеся кадетского класса школы №4 имени А.Н. Кесаева посвятили ребят в «юные севастопольцы» - теперь это станет традицией для всех дошколят города-героя.