2019-03-14T18:49:36+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников поздравил юных ровесников «Русской весны»

Губернатор выступил на утреннике перед детьми 2014 года рождения и их родителями
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил маленьких севастопольцев, которые родились в дни «Русской весны» – 16-18 марта 2014 года.

Глава региона принял участие в праздничном утреннике вместе с детьми, которые посещают 18 местных детсадов.

Обращаясь к родителям, он подчеркнул, что события тех дней дали Севастополю мощный толчок в развитии.

- Мы встречаем 5-ю годовщину возвращения Севастополя в состав России. У города, у всех нас теперь есть уверенное и надежное будущее. Мы искренне ждали этого дня. Ребята, взрослея, всегда будут помнить эти события. Безусловно, необходимо знать свою историю, чтобы в нужное время встать на страже нашей Родины – это в каждом севастопольце. Так было в дни Крымской и Великой Отечественной войн, в дни Русской весны 2014 года, и так будет всегда, - отметил Дмитрий Овсянников.

В завершение праздника учащиеся кадетского класса школы №4 имени А.Н. Кесаева посвятили ребят в «юные севастопольцы» - теперь это станет традицией для всех дошколят города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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