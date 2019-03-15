Воспитатели Севастополя могут получить льготы при устройстве детей в детсады

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что у работников детских садов должны быть преференции при устройстве детей в дошкольные учреждения.

Вопрос о льготах для воспитателей при устройстве ребенка в детсад задали сотрудницы экс-садов Черноморского флота в рамках прямой линии с горожанами в программе «Диалог с городом».

- Я считаю, что воспитатели должны иметь льготы. Мы скоро будем «бегать» за сотрудниками дошкольных, школьных учреждений, за врачами. Нам нужны специалисты. Конечно, педагоги должны получать соответствующее внимание со стороны правительства, – отмети Дмитрий Овсянников.

В настоящее время при правительстве Севастополя работает Комиссия по комплектованию государственных дошкольных образовательных организаций – они и рассматривают вопросы, касающиеся устройства детей педагогов, медработников и детей в сложной жизненной ситуации.

Дмитрий Овсянников добавил, что очереди в детские сады региона сократились за счет передачи в госсобственность дошкольных учреждений ЧФ.

Напомним, за 2018 год создано 500 новых мест в детских садах. Еще 600 мест появилось после открытия нового детского сада на проспекте Античный и 11-ти новых групп в действующих детских садах, переданных от Министерства обороны. Всего за последние пять лет были построены или капитально отремонтированы 8 детских садов на 2500 мест.

В ближайшем будущем запланировано строительство 9 новых детских садов, 7 новых школ. Всего в ближайшие несколько лет планируется создать свыше 8 800 новых мест в школьных и дошкольных учреждениях.