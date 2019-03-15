2019-03-15T22:42:50+03:00
Общество

Спикер Госдумы: Инвестиции в основной капитал Севастополя выросли более чем в 5 раз

Важным фактором развития экономики региона стала Свободная экономическая зона
Степан ОСТИНОВ
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Индекс промышленного производства Севастополя с 2014 года по 2018 год вырос на 151,4%.Индекс промышленного производства Севастополя с 2014 года по 2018 год вырос на 151,4%.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За три последних года Севастополь стал передовым регионом России по динамике роста инвестиций в основной капитал, рассказал спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Заксобрания Севастополя.

- Севастополь - один из лидеров по темпу роста инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной капитал выросли с 2015 по 2018 годы в 5,3 раза — с 16,1 тысяч рублей до 86,4 тысяч рублей на душу населения, - рассказал Вячеслав Володин.

Он добавил, что образованная на Крымском полуострове с начала 2015 года Свободная экономическая зона (СЭЗ) способствовала росту экономики города. В частности, темпы промышленного производства за 4 последних года оказались более чем впечатляющими.

- Индекс промышленного производства с 2014 года по 2018 год вырос на 151,4%. За этот же период по всей стране рост индекса промышленного составил 6,5%. Представьте себе, какими темпами развивается Севастополь для того, чтобы войти в единое экономическое поле, - отметил спикер Госдумы.

При этом валовый региональный продукт в Севастополе в минувшем году составил 198 тысяч 600 рублей на душу населения. Если сравнивать с 2015 годом, то данный показатель увеличился на на 65%. Эти цифры, безусловно, являются реальным и красноречивым доказательством динамического роста экономики на душу населения.

- Он говорит о том, что та инвестиционная политика, те регуляторы, которые были реализованы здесь, в Севастополе, показывают очень хороший результат, - заключил председатель Госдумы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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