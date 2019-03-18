Губернатор Севастополя поздравил горожан и жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил севастопольцев и крымчам с днем воссоединения полуострова с Россией.

Он вспомнил, что пять лет назад более 95% жителей Севастополя проголосовали за возвращение в состав России — несмотря на колоссальное давление украинских властей. Это голосование изменило ход мировой истории и стало примером мужества, стойкости и любви в Родине севастопольцев.

- За эти годы город-герой прошел множество испытаний, коснувшихся каждой семьи. Те, кто хотел поставить севастопольцев на колени использовали изощренные методы давления: экономическая блокада, ограничение в подаче воды, блэкаут... Но мы выстояли и взяли курс на возрождение нашего города, открыли для него новое будущее, - отметил Дмитрий Овсянников.

Губернатор добавил, что сейчас Севастополь на правильном пути. Город справится с проблемами, как это уже не раз было в истории.

- Опираясь на стойкость севастопольского характера, на поддержку России, несмотря на санкции и угрозы «соседей», мы можем уверенно и смело двигаться вперед, добиваясь положительных перемен в жизни города,- заключил глава региона.