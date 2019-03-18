В Севастополе состоялось торжественное гашение почтовой открытки к пятилетию воссоединения с Россией

В Севастополя прошло торжественное гашение почтовой открытки, выпущенной в честь пятой годовщины возвращения Севастополя в Россию.

- К этому знаменательному событию мы создали специальный штемпель с указанием памятной даты – 5-летие возвращения Севастополя в Россию. Также выпущена памятная открытка, на которой изображен парусник «Херсонес». (…) Сегодня каждый из присутствующих может начать либо продолжить собирать и свою коллекцию», – рассказала начальник Главного управления информатизации и связи Анастасия Ромась.

Тираж открытки - 5,5 тысяч экземпляров. Кстати, штемпель для сегодняшней церемонии гашения, жители Севастополя сегодня доступен в почтовом отделении по адресу ул. Большая Морская, 21.

Открытка выпущена тиражом 5,5 тысяч экземпляров. Штемпель, с помощью которого производилось спецгашение, доступен для горожан в течение сегодняшнего дня в почтовом отделении, расположенном по адресу ул. Большая Морская, 21.

- Сегодня каждый житель Севастополя может порадовать своих родных и знакомых отправив почтовое сообщение со штемпелем в честь пятилетия возвращения в Россию, – заключил и.о. вице-губернатора города Андрей Шишкин, присутствовавший на мероприятии.