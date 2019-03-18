2019-03-18T10:45:09+03:00
Общество

В Севастополе состоялось торжественное гашение почтовой открытки к пятилетию воссоединения с Россией

Памятным штемпелем сегодня могут воспользоваться все горожане
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополя прошло торжественное гашение почтовой открытки, выпущенной в честь пятой годовщины возвращения Севастополя в Россию.

- К этому знаменательному событию мы создали специальный штемпель с указанием памятной даты – 5-летие возвращения Севастополя в Россию. Также выпущена памятная открытка, на которой изображен парусник «Херсонес». (…) Сегодня каждый из присутствующих может начать либо продолжить собирать и свою коллекцию», – рассказала начальник Главного управления информатизации и связи Анастасия Ромась.

Тираж открытки - 5,5 тысяч экземпляров. Кстати, штемпель для сегодняшней церемонии гашения, жители Севастополя сегодня доступен в почтовом отделении по адресу ул. Большая Морская, 21.

Открытка выпущена тиражом 5,5 тысяч экземпляров. Штемпель, с помощью которого производилось спецгашение, доступен для горожан в течение сегодняшнего дня в почтовом отделении, расположенном по адресу ул. Большая Морская, 21.

- Сегодня каждый житель Севастополя может порадовать своих родных и знакомых отправив почтовое сообщение со штемпелем в честь пятилетия возвращения в Россию, – заключил и.о. вице-губернатора города Андрей Шишкин, присутствовавший на мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ
Пьяный работник симферопольской автомойки угнал машину клиента
Морской тральщик из Севастополя провел корабли через мины
На Южном берегу Крыма строитель упал в траншею
Житель Севастополя попался на краже 30 шоколадок
Погода в Крыму на 18 марта: до +16 и облачно
Движение транспорта в Симферополе изменят в понедельник
В Севастополе проходит регата «Русская весна-2019»
Байкеры продолжили мотопробег в Феодосии
Неделя в Крыму ожидается дождливой
Сотня велосипедистов проехала по улицам Симферополя
Севастопольский турист застрял с травмой ноги на водопаде
Шестнадцать улиц перекроют в Симферополе 18 марта
Французская делегация посетила винзавод «Массандра»
Глава Крыма поддержал идею взыскать с Киева компенсацию за украинское прошлое полуострова
В Крыму к вечеру 16 марта усилится ветер
В симферопольском парке заложили березовую аллею в честь пятилетия Крымской весны
Тепло, но местами дождливо: Погода в Крыму на 16 марта
В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров
В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах