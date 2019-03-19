13 лет лишения свободы: На Украине заочно осудили экс-представителя президента РФ в Крыму

Киевский суд Украины заочно приговорил экс-представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева к 13-ти годам лишения свободы.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, приговор Святошинский районный суд вынес 18 марта.

- Приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины, - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Действия Белавенцева во время Крымской весны в незалежной считают "нарушением суверенитета и территориальной целостности" соседней страны.

Напомним, Украина до сих пор не признает результатов общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. При рекордной явке в более чем 80% жители полуострова почти единогласно (96,7% в Крыму и 95,6% в Севастополе) проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ. Двумя днями позже, 18 марта, президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в состав федерации двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Государственные деятели российского Крыма стали фигурантами уголовных дел на Украине. Так, еще во время Крымской весны 2014 года Киев возбудил уголовные дела на спикера крымского парламента Владимира Константинова и новоназначенного премьер-министра республики Сергея Аксенова. На сторону России перешли три четверти украинских военных, которые проходили службу на территории полуострова. Все они, а также госслужащие и сотрудники силовых органов, которые присягнули на верность России, в незалежной считаются изменниками и обвиняются по соответствующей статье УК Украины.

Так, в мае 2018 года на Украине арестовали военнослужащего из Севастополя, обвинив его в дезертирстве. Бывший рулевой-сигнальщик учебного катера Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе оказался за решеткой за то, что получил российское гражданство после вхождения Крыма в состав РФ.

Кроме того, в Херсоне в 2018 году арестовали экс-министра здравоохранения Крыма. Его подозревают в государственной измене, по статьей УК Украины ему грозит до 15 лет лишения свободы. При этом бывши чиновник себя виновным не считает.

Всего на территории соседнего государства задержали 36 крымчан по политическим мотивам. В этот список вошли депутаты, военнослужащие и общественные деятели. В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина назвала это вопиющим нарушением прав человека со стороны Украины.

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