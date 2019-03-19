2019-03-19T11:38:33+03:00
Общество

Путин: Проблема жилья для военных запаса в Севастополе будет решена

Из федерального бюджета на эти нужны выделят 400 млн рублей
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Для обеспечения жильем всех военнослужащих запаса в Севастополе из федерального бюджета будет выделено 400 млн рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Жилищную проблему для офицеров запаса в городе-герое поднял представитель региональной общественной организации Объединения военнослужащих запаса Севастополя Владимир Гуцай. Он пояснил, что сертификат на жилье рассчитывают по цене 48 тыс. рублей за «квардрат», а фактически цена жилье в городе стоит более 6о тыс. рублей за метр квадратный.

Покрытие разницы в стоимости жилья обойдется примерно в 400 млн рублей.

- Мы изыщем эти деньги, источник определим. Проблема будет решена, – подчеркнул Владимир Путин.

По словам губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова, жилищный сертификат на 48 тысяч за «квадрат» выдается не только военнослужащим, но и другим льготникам — детям-сиротам, ветеранам и переселенцам из аварийного жилья.

- Если для расселения аварийных домов мы должны фактически покупать жилье, то в данном случае предусмотрена именно субсидия военнослужащим, а не предоставление квартир. Мы выплачивали ее в размере той суммы, которая была определена в соответствии с Указом – 48 тысяч за квадратный метр. Если говорить о военнослужащих запаса, на сегодняшний день на учете в органах власти стоит 220 семей – порядка 600 человек. Если будут приняты нормативные изменения в федеральном законодательстве – это позволит решить проблему, – заключил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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