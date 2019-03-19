В Москве проходят Дни Севастополя в честь пятой годовщины воссоединения Россией

С 18 по 20 марта в российской столице проходят «Дни Севастополя в Москве» в рамках празднования пятой годовщины воссоединения Крымского полуострова в РФ.

Торжественное открытие состоялось в Московском театре Новая Опера, где позже зрители смогли насладиться гала-концертом мастеров искусств Севастополя.

В рамках концерта на сцене выступили ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, ансамбль танца «Радость», вокальный ансамбль «Жар-птица», ведущие концертные исполнители Севастополя, а также победители Всероссийских вокально-музыкальных конкурсов.

- Хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина и Правительство столицы за всемерную поддержку Севастополю на пути возрождения в составе Российской Федерации. В эти дни в Москве пройдет ряд деловых и торжественных мероприятий, в частности, мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Севастополя, - поблагодарил вице-губернатор Илья Пономарев от лица главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.

В свою очередь от имени мэра Москвы с праздником всех присутствующих поздравил заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров.

- Я убежден, что та насыщенная культурно-деловая программа, запланированная в рамках этих дней, не оставит равнодушным ни одного москвича, а все жители столицы и ее гости получат яркие впечатления и хорошее настроение. Я уверен, что эти дни дадут определенный импульс для межрегионального сотрудничества между Москвой Севастополем, - отметил Иван Петров.

В рамках Дней Севастополя в Москве пройдут еще ряд мероприятий. Так, в Саду культуры и отдыха им. Н.Э.Баумана открылась фотовыставка достопримечательностей Севастополя, а в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в рамках проекта «Нахимовская ленточка» пройдет интернет-мост «Москва – Севастополь».