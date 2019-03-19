Дмитрий Овсянников возложил цветы к обелиску Севастополя в Москве

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников принял участие в церемонии возложения цветов к обелиску Севастополя и Могиле неизвестному солдату в Александровском саду в Москве.

Мероприятие прошло в рамках «Дней Севастополя в Москве», приуроченных к пятой годовщине со Дня возвращения Севастополя и Крыма в Россию.

Глава Севастополя поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и Правительство столицы за содействие в развитии социальных отраслей Севастополя.

- Для нас крайне важна помощь, которую оказывает Москва в развитии города. Предусмотрена значительная программа финансового сотрудничества, однако наиболее важной является именно методическая помощь, направленная на развитие социальных отраслей. Московские специалисты, фактически находясь в Севастополе проводят консультации, повышают качество, в частности, отраслей образования, здравоохранения, - отметил Дмитрий Овсянников.

Жителей Крымского полуострова поздравил с годовщиной «Крымской весны» руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

- Последние три дня прекрасно прошел фестиваль «Крымская весна». Я уверен, что проведение Дней Севастополя позволят в дальнейшем укрепить сотрудничество между нашими городами и сообща воплощать намеченные планы, решать имеющиеся проблемы, заключил Виталий Сучков.

Напомним, с 18 по 20 марта в российской столице проходят «Дни Севастополя в Москве» в рамках празднования пятой годовщины воссоединения Крымского полуострова в РФ.